Oggi è un altro giorno, puntata 3 maggio: Greta Scarano e Massimo Dapporto ospiti (Di lunedì 3 maggio 2021) Nuovo appuntamento alle ore 14.00 con Oggi è un altro giorno. Serena Bortone avrà modo di aprire un'altra lunga settimana e, nell'appuntamento del 3 maggio, ad arricchire il pomeriggio post-prandiale saranno diversi ospiti conosciutissimi al pubblico da casa. Non mancheranno gli affetti stabili che variano di puntata in puntata. Anticipazioni Oggi è un altro giorno: torna la rubrica ‘Lino Nazionale' Non saranno presenti come affetti stabili i due attori de Il Paradiso delle Signore Emanuel Caserio e Pietro Masotti. Nell'avvincente e promettente puntata del 3 maggio, Serena Bortone avrà al suo fianco in qualità di 'affetti stabili' Lidia Schillaci, Minnie Minoprio e Cecchi Paone. Non ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 3 maggio 2021) Nuovo appuntamento alle ore 14.00 conè un. Serena Bortone avrà modo di aprire un'altra lunga settimana e, nell'appuntamento del 3, ad arricchire il pomeriggio post-prandiale saranno diversiconosciutissimi al pubblico da casa. Non mancheranno gli affetti stabili che variano diin. Anticipazioniè un: torna la rubrica ‘Lino Nazionale' Non saranno presenti come affetti stabili i due attori de Il Paradiso delle Signore Emanuel Caserio e Pietro Masotti. Nell'avvincente e promettentedel 3, Serena Bortone avrà al suo fianco in qualità di 'affetti stabili' Lidia Schillaci, Minnie Minoprio e Cecchi Paone. Non ...

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro Chi è e quanto guadagna Khaby Lame, il re italiano di TikTok Quello che fa Khaby Lame, in pratica, non è altro che trovare video ' assurdi " (o assurdamente ... Quanto guadagna Khaby Lame Oggi Khaby Lame ha il miglior profilo TikTok in Italia , ma anche un ...

Epic Games vs Apple, inizia il processo: perché è importante per il futuro della app economy Inizia una guerra tra i due colossi la cui risoluzione si vedrà nel processo che parte oggi, 3 ... Che tra l'altro è sotto osservazione anche nell'Unione europea, che il 30 aprile si è espressa a favore ...

Ieri un peso, oggi un altro, domani un altro ancora. Ma come è possibile? Udine Today Creval, filiali più inclusive anche per le persone autistiche Rendere le filiali della banca più accoglienti e accessibili creando, da un lato, un ambiente idoneo anche negli spazi e, dall'altro, garantendo opportunità di inclusione e di autonomia, in chiave pro ...

Arisa: ‘Il mio fidanzato stava con un ragazzo’ Microsoft e i nostri fornitori di terze parti utilizzano cookie per archiviare e accedere a informazioni quali ID univoci per erogare, gestire e migliorare i nostri servizi e annunci. Se accetti, verr ...

