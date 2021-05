"Oddio...". Imbarazzo senza precedenti all'Isola: Beatrice praticamente nuda, si copre ma non basta: scena clamorosa con Rocca (Di lunedì 3 maggio 2021) "Oddio, vestita così". Beatrice Marchetti è la naufraga solitaria dell'Isola dei famosi. La bella modella nell'ultima puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha ricevuto la visita di Manuela Ferrera, che però ha poi rinunciato a restare a Playa Imboscada, per la gioia della Marchetti. Lunedì sera, nuova "incursione". Gilles Rocca, fresco di eliminazione al televoto, viene trasportato via motoscafo sul lido selvaggio. La Blasi si collega con la Marchetti e le preannuncia l'incontro. La naufraga spera che sia una donna, ma quando intravede la sagoma muscolare dell'attore romano diventa paonazza. Motivo? Negli ultimi giorni ha deciso di sbarazzarsi di bikini e costumi da bagno e sostituirli con un risicatissimo "due pezzi" fatto a mano, solo di foglie di palma. Le forme, non scalfite dalle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) ", vestita così".Marchetti è la naufraga solitaria dell'dei famosi. La bella modella nell'ultima puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha ricevuto la visita di Manuela Ferrera, che però ha poi rinunciato a restare a Playa Imboscada, per la gioia della Marchetti. Lunedì sera, nuova "incursione". Gilles, fresco di eliminazione al televoto, viene trasportato via motoscafo sul lido selvaggio. La Blasi si collega con la Marchetti e le preannuncia l'incontro. La naufraga spera che sia una donna, ma quando intravede la sagoma muscolare dell'attore romano diventa paonazza. Motivo? Negli ultimi giorni ha deciso di sbarazzarsi di bikini e costumi da bagno e sostituirli con un risicatissimo "due pezzi" fatto a mano, solo di foglie di palma. Le forme, non scalfite dalle ...

