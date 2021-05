Nuovo naufragio al largo della Libia | Mezzaluna Rossa | “Morti 50 migranti”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Lalibica ha annunciato in un comunicato che 50, fra cui alcuni egiziani, sononelloro imbarcazione davanti alla costacittà libica di al Zawiya. Lo riferisce al Arabiya. Precedentemente, l’Oim, l’agenzia dell’Onu per le migrazioni aveva riferito che almeno 11 persone sono morte dopo che il gommone su cui viaggiavano era affondato. A bordo di quest’ultimo vi erano in tutto 24, erano diretti in Europa. La Guardia Costiera libica ne ha salvati 12. “La sensazione”, dice il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, è che “con l’arrivobella stagione ci saranno sbarchi di massa”, perché “da qualche settimana ha ripreso impulso la rotta libica con barconi carichi di ...

CronacheNuoresi : Nuovo #naufragio a largo della #Libia: morti 50 #migranti - FraLauricella : Solo il #vaccino può fermare la #variantebrasiliana. #Fedez accusa la Rai per un tentativo di #censura sul #DDLZan… - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: Nuovo naufragio al largo della Libia. Lo riferisce l'Organizzazione internazionale delle migrazioni. Recuperati 11 corpi… - galata_mf : RT @ultimenotizie: Nuovo naufragio al largo della Libia. Lo riferisce l'Organizzazione internazionale delle migrazioni. Recuperati 11 corpi… - MaggioreSimona : RT @ultimenotizie: Nuovo naufragio al largo della Libia. Lo riferisce l'Organizzazione internazionale delle migrazioni. Recuperati 11 corpi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo naufragio

Con l'arrivo della primavera sono ripresi gli sbarchi e i tentativi di arrivare in Europa ma si ha notizia di untragicoa largo della Libia. Cinquanta migranti, fra cui alcuni egiziani, sono morti, come riferisce stamani la Mezzaluna Rossa libica, citata da Al Arabya in un Tweet. Invece i 95 ...dramma in mare. Cinquanta , fra cui alcuni egiziani, sono al largo della in seguito al dell'... fra cui alcuni egiziani, sono morti neldella loro imbarcazione davanti alla costa della ...Un nuovo naufragio nella notte al largo della Libia di un’imbarcazione con a bordo almeno 50 persone. La Mezzaluna Rossa libica, citata da Al Arabya in un Tweet, riferisce che tutti i migranti a bordo ...Nuovo dramma in mare. Cinquanta migranti, fra cui alcuni egiziani, sono morti al largo della Libia in seguito al naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiavano. Lo riferisce la Mezzaluna ...