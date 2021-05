Nuovo iPad Mini in arrivo, forse con Apple Silicon M1HDblog.it (Di lunedì 3 maggio 2021) Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo nella seconda metà del 2021 Apple lancerà una nuova generazione di iPad Mini con schermo leggermente più grande e forse chip M1.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 3 maggio 2021) Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo nella seconda metà del 2021lancerà una nuova generazione dicon schermo leggermente più grande echip M1.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

SteelRevel : RT @HDblog: Nuovo iPad Mini in arrivo, forse con Apple Silicon M1 - HDblog : Nuovo iPad Mini in arrivo, forse con Apple Silicon M1 - gigibeltrame : Nuovo iPad Mini in arrivo, forse con Apple Silicon M1 #digilosofia - Vittorino1806 : Secondo il noto analista 'Ming-Chi Kuo', il nuovo iPad mini sarà rilasciato nella seconda metà del 2021. #Apple… - gbrotiniyt : NUOVO IMAC 30' CON M2 - QUANDO ESCE E COME SARÀ -