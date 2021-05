"Non sono io, le assomiglio". La moglie di Grillo pedinata dal giornalista di Giletti: sconcerto e sospetto | Video (Di lunedì 3 maggio 2021) "Sta sbagliando persona". Parvin Tadjk, moglie di Beppe Grillo, viene "pedinata" da Carlo Marsili, inviato di Massimo Giletti per Non è l'Arena su La7, e la prima reazione per svicolare dalle domande sul marito e soprattutto il figlio Ciro, indagato per stupro dalla Procura di Tempio Pausania, è surreale: "Si sta sbagliando, non sono io, non so di chi parla", prova a depistare il giornalista, che resta effettivamente di stucco. "Le somiglio ma non sono io", ripete più volte, con le buste della spesa in mano. "Se vuole la aiuto", è l'approccio dell'inviato di Giletti. Siamo quasi al teatro dell'assurdo, una scena che rivela tutto l'imbarazzo e la difficoltà di una madre e moglie travolta da una doppia slavina. Da una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) "Sta sbagliando persona". Parvin Tadjk,di Beppe, viene "" da Carlo Marsili, inviato di Massimoper Non è l'Arena su La7, e la prima reazione per svicolare dalle domande sul marito e soprattutto il figlio Ciro, indagato per stupro dalla Procura di Tempio Pausania, è surreale: "Si sta sbagliando, nonio, non so di chi parla", prova a depistare il, che resta effettivamente di stucco. "Le somiglio ma nonio", ripete più volte, con le buste della spesa in mano. "Se vuole la aiuto", è l'approccio dell'inviato di. Siamo quasi al teatro dell'assurdo, una scena che rivela tutto l'imbarazzo e la difficoltà di una madre etravolta da una doppia slavina. Da una ...

