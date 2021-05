Non solo vaccini: il delirio social dei due No Vax arrestati a Brescia, tra QAnon e neonazismo (Di lunedì 3 maggio 2021) Il movimento No Vax «vaccini vogliamo verità» (noto come Movimento 3V) ha preso le distanze dai due Bresciani arrestati con l’accusa di aver organizzato, lo scorso 3 aprile, l’attentato incendiario al centro tamponi e vaccini di via Morelli a Brescia. «Le due persone arrestate – Paolo Pluda e Nicola Zanardelli – non sono tesserati del partito, il quale non li riconosce neppure come attivisti», affermano in un post i gestori della pagina Facebook del Movimento, annunciando un’eventuale azione legale contro le testate che hanno in qualche modo associato il partito con i due personaggi. C’è da dire che Paolo Pluda pubblicava il loro simbolo, con tanto di preghiera, in un post del 2 marzo 2021. Anche per Nicola Zanardelli troviamo un post contenente le linee guida della comunicazione del Movimento ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 maggio 2021) Il movimento No Vax «vogliamo verità» (noto come Movimento 3V) ha preso le distanze dai duenicon l’accusa di aver organizzato, lo scorso 3 aprile, l’attentato incendiario al centro tamponi edi via Morelli a. «Le due persone arrestate – Paolo Pluda e Nicola Zanardelli – non sono tesserati del partito, il quale non li riconosce neppure come attivisti», affermano in un post i gestori della pagina Facebook del Movimento, annunciando un’eventuale azione legale contro le testate che hanno in qualche modo associato il partito con i due personaggi. C’è da dire che Paolo Pluda pubblicava il loro simbolo, con tanto di preghiera, in un post del 2 marzo 2021. Anche per Nicola Zanardelli troviamo un post contenente le linee guida della comunicazione del Movimento ...

