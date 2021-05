Non è vero che l’Italia è ultima in Europa per libertà di stampa (Di lunedì 3 maggio 2021) l’Italia è ultima in Europa per la libertà di stampa: è questo il titolo che campeggia su molti dei quotidiani nazionali che citano l’annuale rapporto di Reporter senza Frontiere divulgato oggi, lunedì 3 maggio, in occasione della Giornata internazionale sulla libertà di stampa. Ma è davvero così? La risposta è no. Certo Germania, Spagna o Francia, per non parlare dei Paesi scandinavi, sono avanti a noi, ma diversi Stati, sia della zona Euro che dell’Unione Europea, oltre a quelli geograficamente appartenenti al Vecchio Continente, sono in alcuni casi ben lontani dell’Italia, motivo per cui affermare che l’Italia sia ultima in Europa per la libertà di ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 maggio 2021)inper ladi: è questo il titolo che campeggia su molti dei quotidiani nazionali che citano l’annuale rapporto di Reporter senza Frontiere divulgato oggi, lunedì 3 maggio, in occasione della Giornata internazionale sulladi. Ma è davcosì? La risposta è no. Certo Germania, Spagna o Francia, per non parlare dei Paesi scandinavi, sono avanti a noi, ma diversi Stati, sia della zona Euro che dell’Unione Europea, oltre a quelli geograficamente appartenenti al Vecchio Continente, sono in alcuni casi ben lontani del, motivo per cui affermare chesiainper ladi ...

AzzolinaLucia : Adeguarsi al sistema”, “non fare nomi e cognomi”. È vero, esiste il sistema e ieri sera si è palesato. Si può dire… - borghi_claudio : @IAIA313 @Fedez Scusi èh ma la frase è evidentemente una schifezza però se per caso lui, come sostiene, non l'avess… - LFerraraM5S : Questa non è la Rai che vogliamo. La televisione di Stato non può essere luogo di ingerenze politiche e di censura… - JayPolemica : @PenelopeVr46 @commentotuttoh @MestruoGeppetto @ProVitaFamiglia Nessuna invenzione, tutto incredibilmente vero, pre… - Lupociccio67 : RT @enzobianchi7: Stiamo attenti quando parliamo di sofferenza: perché non è vero che il dolore purifica, redime, rende più buoni, anzi ren… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Le splendide location della fiction 'Chiamami ancora amore' Quando si pensa a un vero castello delle fiabe probabilmente si ha in mente una struttura molto ... 'Chiamami ancora amore' non è l'unica fiction ambientata a Bracciano. Di recente vi hanno girato anche ...

Bassetti, frecciata a Galli Non è vero, ci vanno perché gli piace andarci. Sono narciso? Mi trovi qualcuno che sia contento di non piacere…", conclude l'infettivologo.

Perché non è vero che il Pnrr ha messo le donne al centro della ripartenza Fanpage.it Musica: TY1, esce il mio album "Djungle" (ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Un vero album, non una compilation". Il dj e producer TY1 presenta così il suo nuovo album Djungle (Thaurus-Believe), in uscita il 7 maggio, con 14 brani e i featuring di 24 a ...

Covid, Inter ed eventi superdiffusori Qual è il vero rischio di contagio I tifosi neroazzurri si sono assembrati per le vie di Milano, spesso senza mascherine o distanziamento. Ma i «superspreading events» si sono verificati al chiuso. Con una sola eccezione: la partita At ...

Quando si pensa a uncastello delle fiabe probabilmente si ha in mente una struttura molto ... 'Chiamami ancora amore'è l'unica fiction ambientata a Bracciano. Di recente vi hanno girato anche ..., ci vanno perché gli piace andarci. Sono narciso? Mi trovi qualcuno che sia contento dipiacere…", conclude l'infettivologo.(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Un vero album, non una compilation". Il dj e producer TY1 presenta così il suo nuovo album Djungle (Thaurus-Believe), in uscita il 7 maggio, con 14 brani e i featuring di 24 a ...I tifosi neroazzurri si sono assembrati per le vie di Milano, spesso senza mascherine o distanziamento. Ma i «superspreading events» si sono verificati al chiuso. Con una sola eccezione: la partita At ...