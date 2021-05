Nomadland in testa al box office italiano dopo la riapertura delle sale italiane (Di lunedì 3 maggio 2021) dopo gli Oscar 2021, Nomadland è anche il vincitore del primo box office italiano dalla riapertura dei cinema dopo l'emergenza sanitaria, alle sue spalle troviamo Minari. Si riparte! Riaprono i cinema e il pubblico risponde con i primi timidi accenni di una ripartenza faticosa, ma necessaria anche in Italia. Il box office italiano post-emergenza e post-Oscar vede svettare in testa agli incassi Nomadland, vincitore di tre Oscar tra cui quelli per miglior film, regia e miglior attrice protagonista. Come sottolinea la nostra recensione di Nomadland, la straordinaria Frances McDormand interpreta Fern, una donna che vive nel suo furgone dopo che la sua esistenza è stata sconvolta da una ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 maggio 2021)gli Oscar 2021,è anche il vincitore del primo boxdalladei cinemal'emergenza sanitaria, alle sue spalle troviamo Minari. Si riparte! Riaprono i cinema e il pubblico risponde con i primi timidi accenni di una ripartenza faticosa, ma necessaria anche in Italia. Il boxpost-emergenza e post-Oscar vede svettare inagli incassi, vincitore di tre Oscar tra cui quelli per miglior film, regia e miglior attrice protagonista. Come sottolinea la nostra recensione di, la straordinaria Frances McDormand interpreta Fern, una donna che vive nel suo furgoneche la sua esistenza è stata sconvolta da una ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Nomadland in testa al box office italiano dopo la riapertura delle sale italiane - cinematografoIT : Primo weekend con sale aperte: 429mila euro l'incasso totale per il trionfatore degli Oscar #Nomadland. Medaglia d'… - badtasteit : #Nomadland in testa nel primo weekend di riaperture | Box-Office Italia - cineguru : Si è conclusa la prima settimana di #Nomadland è in testa agli incassi del weekend con 429.047 euro. Diamo uno sgua… - LuciaPatrizi : @chetpussy Ho visto Nomadland. Da tenere a mente: piangere a dirotto con la mascherina fa venire un feroce mal di testa. -