No | Fedez non ha mai dichiarato di avere la sclerosi multipla

Fedez è, da un paio di giorni, il centro del mondo (social). Tra chi lo idolatra e chi lo critica, tutti stanno parlando di lui. Dopo il discorso sul palco del Primo Maggio e la polemica per la telefonata con la Rai che ne è scaturita, sui social si inseguono non solo i complimenti ma anche le critiche e in molti stanno scavando nel suo passato per trovare qualcosa a cui appigliarsi per farlo. Tra chi cita testi delle canzoni di quando aveva diciotto anni e chi lo insulta perché "parla, parla ma poi va in giro in Lamborghini e lavora per Amazon", c'è anche chi lo ha accusato di aver dichiarato – falsamente – di avere la sclerosi multipla.

