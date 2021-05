No alla scuola d’estate. Piuttosto si pensi al nuovo anno in sicurezza. Lettera (Di lunedì 3 maggio 2021) Inviata da Mario Bocola - Le scuole aperte d’estate per socializzare e recuperare gli apprendimenti, ossia la proposta del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi non la condivido. La scuola non è un campo estivo, un grest o quantomeno un oratorio. Né tantomeno un parcheggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 maggio 2021) Inviata da Mario Bocola - Le scuole aperteper socializzare e recuperare gli apprendimenti, ossia la proposta del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi non la condivido. Lanon è un campo estivo, un grest o quantomeno un oratorio. Né tantomeno un parcheggio. L'articolo .

