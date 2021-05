Nintendo: un fan ha costruito il primo quartier generale della società nel suo giardino (Di lunedì 3 maggio 2021) Molti appassionati di giochi sognano di fare un viaggio per vedere il vecchio quartier generale di Nintendo, dai tempi in cui era principalmente un'azienda di carte da gioco. Sfortunatamente, non è possibile visitare l'edificio aziendale originale, poiché la tradizionale costruzione in legno di quel sito è stata abbattuta nel 2004. Tuttavia Fabrice Heilig, un fan appassionato di Nintendo, ha trovato la soluzione: ricreare esattamente il primo quartier generale della società proprio dentro al suo giardino in modo da stipare tutti i suoi cimeli provenienti dalla major di Kyoto. Come ha spiegato all'interno di un'intervista, avendo costruito un'enorme collezione di videogiochi e merchandising ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 3 maggio 2021) Molti appassionati di giochi sognano di fare un viaggio per vedere il vecchiodi, dai tempi in cui era principalmente un'azienda di carte da gioco. Sfortunatamente, non è possibile visitare l'edificio aziendale originale, poiché la tradizionale costruzione in legno di quel sito è stata abbattuta nel 2004. Tuttavia Fabrice Heilig, un fan appassionato di, ha trovato la soluzione: ricreare esattamente ilproprio dentro al suoin modo da stipare tutti i suoi cimeli provenienti dalla major di Kyoto. Come ha spiegato all'interno di un'intervista, avendoun'enorme collezione di videogiochi e merchandising ...

Eurogamer_it : Un fan di #Nintendo ha costruito il primo quartier generale della società nel suo giardino. - Lorob_4 : @scmeino_scme8 No problem, anche se secondo me ARV e Dashing sono più fan di Nintendo di me - scmeino_scme8 : Penso che @Lorob_4 sia più fan di Nintendo che conosca finora, perciò ho scelto te, se non ti dispiace ??… - il2successore : QUALCUNO MI TOLGA LA DEMO DI MIITOPIA DALLE MANI PER SBAGLIO IL MIO MII E QUELLO DI MIO( umibe no étranger)STANNO P… - Io_Maino_Chrom : @FinalMix5 1 no ma era un crimine non mettere extrick su nintendo fan 2 wahahaha io sono il duca del male preparato a farti colpire da waft -