Nellie Bly | la donna che inventò il giornalismo sotto copertura

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 maggio 2021) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente. In occasione della Giornata mondiale delle libertà di stampa faremo un viaggio nel mondo del. Andremo nel diciannovesimo secolo per parlavi di una straordinaria giornalista divenuta famosa per le sue inchieste. Abbiamo dedicato questa puntata aBly e al“Non ho mai scritto una parola che non provenisse dal mio cuore. E mai lo farò” Queste le parole pronunciate daBly prima di morire. Parole che testimoniano quando la Bly, al secolo Elizabeth Jane Cochran, amasse il. Un lavoro cominciato rispondendo ad un articolo sessista sul Pittsburh Dispatch. Il direttore del giornale assunse, a seguito di quella risposta, la Cochran sul ...