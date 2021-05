“Nell’Egitto di al-Sisi prigionieri politici usati come pedine di scambio” (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo l’avvio del processo a Roma per accertare le responsabilità di almeno quattro generali egiziani, giudicati in absentia e accusati di aver partecipato al fermo, tortura e uccisione di Giulio Regeni nel 2016, a dieci anni dalle proteste che nel 2011 hanno rovesciato l’ex presidente, Hosni Mubarak, e dopo le polemiche per il blocco del Canale di Suez, causato dalla portacontainer Ever Given e costato miliardi all’Egitto, insieme al grande show nazionalista della parata militare dello scorso 3 aprile per l’inaugurazione del Museo nazionale della civiltà egizia (NMEC) al Cairo, abbiamo raggiunto al telefono a Berlino, l’attivista egiziano dei Socialisti rivoluzionari, Hossam el-Hamalawy. Otto anni dopo il golpe militare del 2013, c’è un’opposizione nel regime militare di al-Sisi all’interno dell’esercito? Nessuno sa cosa succede nell’esercito ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo l’avvio del processo a Roma per accertare le responsabilità di almeno quattro generali egiziani, giudicati in absentia e accdi aver partecipato al fermo, tortura e uccisione di Giulio Regeni nel 2016, a dieci anni dalle proteste che nel 2011 hanno rovesciato l’ex presidente, Hosni Mubarak, e dopo le polemiche per il blocco del Canale di Suez, causato dalla portacontainer Ever Given e costato miliardi all’Egitto, insieme al grande show nazionalista della parata militare dello scorso 3 aprile per l’inaugurazione del Museo nazionale della civiltà egizia (NMEC) al Cairo, abbiamo raggiunto al telefono a Berlino, l’attivista egiziano dei Socialisti rivoluzionari, Hossam el-Hamalawy. Otto anni dopo il golpe militare del 2013, c’è un’opposizione nel regime militare di al-all’interno dell’esercito? Nessuno sa cosa succede nell’esercito ...

