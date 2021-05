Nella Bergamasca arriva il libro in azienda, l'ad Dadda a Tgcom24: 'Lavoratori pagati per leggere, così si fa squadra' (Di lunedì 3 maggio 2021) 'Una volta a settimana - spiega a Tgcom24 - c'è la presentazione del libro letto, fissata prima di una riunione commerciale o tecnica. Per un'ora si condividono emozioni e ci si conosce meglio: così ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 maggio 2021) 'Una volta a settimana - spiega a- c'è la presentazione delletto, fissata prima di una riunione commerciale o tecnica. Per un'ora si condividono emozioni e ci si conosce meglio:...

lucio22673283 : Nella Bergamasca arriva il libro in azienda, l'ad Dadda a Tgcom24: 'Lavoratori pagati per leggere, così si fa squad… - AlexBongini : RT @MediasetTgcom24: Nella Bergamasca arriva il libro in azienda, l'ad Dadda a Tgcom24: 'Lavoratori pagati per leggere, così si fa squadra'… - MediasetTgcom24 : Nella Bergamasca arriva il libro in azienda, l'ad Dadda a Tgcom24: 'Lavoratori pagati per leggere, così si fa squad… - Pizzetto73 : Qui non si dimentica nulla. Per esempio non si dimentica che non fu messa in piedi la zona rossa nella bergamasca q… - lovessbbwfat : RT @CentoxCentoProd: Le ScaSSAcaZZI Scassano il cazzo, nella maniera non letterale della parola, ma materialmente! D'altronde Syria la ber… -