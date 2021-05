Nel 2020 il Covid-19 ha causato almeno 99mila morti in più Istat | “Senza la pandemia i rischi di morte sarebbero stati inferiori”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 3 maggio 2021) Secondo il Sistema di sorveglianza nazionale integrata dell’Istituto superiore di sanità, nel corso delsonoregistrati 75.891 decessi attribuibili in via diretta a-19. “Tuttavia – sottolinea l’in un report sui dati demografici -, come già evidenziato, l’incremento assoluto dei decessi per tutte le cause disull’anno precedente è stato pari a +112 mila”. “Così – riferisce ancora l’-, se da un lato è possibile ipotizzare che parte della mortalità da-19 possa essere sfuggita alle rilevazioni, dall’altro è anche concreta l’ipotesi che una parte ulteriore di decessi sia stata causata da altre patologie letali che, nell’ambito di un Sistema sanitario nazionale in piena emergenza, non è stato possibile trattare nei tempi e nei modi ...