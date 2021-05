‘Ndrangheta, 17 arresti per corruzione e voto di scambio nel Catanzarese. Gratteri: “Stiamo liberando territorio, cittadini si fidino di noi” (Di lunedì 3 maggio 2021) Le attività turistiche del lametino, in provincia di Catanzaro, nelle mani della cosca Bagalà. Il cui capo, Carmelo Bagalà, era “in grado di gestire tutti gli affari illeciti e di assumere ogni decisione nell’ambito della cosca”. È quanto accertato nell’ambito dell’operazione “Alibante”, coordinata dal procuratore Nicola Gratteri, dall’aggiunto Vincenzo Capomolla e dai pm della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. I carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 19 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, corruzione, estorsione, consumata e tentata, intestazione fittizia di beni, rivelazione di segreti d’ufficio e turbativa d’asta. Sette indagati sono finiti in carcere e dieci ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Le attività turistiche del lametino, in provincia di Catanzaro, nelle mani della cosca Bagalà. Il cui capo, Carmelo Bagalà, era “in grado di gestire tutti gli affari illeciti e di assumere ogni decisione nell’ambito della cosca”. È quanto accertato nell’ambito dell’operazione “Alibante”, coordinata dal procuratore Nicola, dall’aggiunto Vincenzo Capomolla e dai pm della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. I carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 19 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso,elettorale politico-mafioso,, estorsione, consumata e tentata, intestazione fittizia di beni, rivelazione di segreti d’ufficio e turbativa d’asta. Sette indagati sono finiti in carcere e dieci ai ...

