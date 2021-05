NBA 2021 | i risultati della notte Antetokounmpo batte Durant Successi di Phoenix e Philadelphia

(Di lunedì 3 maggio 2021) Otto partite in unaNBA che ha visto un epico duello tra Giannise Kevin. E’ il greco a fare festa al terminevittoria dei suoi Milwaukee Bucks per 117-114 contro i Brooklyn Nets. Una partita bellissima e soprattutto una sfida clamorosa tra le due stelle:chiuderà con 49 punti, mentre dall’altra partemetterà a referto 42 punti e 10 rimbalzi, mancando, però, la tripla che avrebbe portato il match al supplementare. C’è una nuova numero uno in NBA dopo idi questa sera. Infatti in vetta alla Western Conference, con lo stesso record degli Utah Jazz (46-18) si trovano iSuns. Stagione veramente clamorosa per la formazione di coach Williams, che ha superato 123-120 gli Oklahoma City ...

dchinellato : Straordinario a Milwaukee: i tifosi presenti al Fiserv Forum per Bucks-Nets possono ricevere la prima dose di vacci… - SkySportNBA : NBA, risultati della notte: Lakers battuti anche dai Raptors, Simmons segna sulla sirena - Gazzetta_NBA : #Nba #Lakers, con Toronto nuovo flop. La classifica ora fa paura - sportli26181512 : NBA, risultati della notte: Lakers battuti anche dai Raptors, Simmons segna sulla sirena: Sesta sconfitta nelle ult… - Gazzetta_NBA : Giannis e Durant, duello tra extraterrestri. Ma alla fine esulta Milwaukee perché... -

Philadelphia vince a San Antonio dopo un tempo supplementare grazie al tap - in sulla sirena di Simmons, sensazionale duello tra Antetokounmpo (49 punti) e Durant (42) nell'Sundays. Portland ...Momento nerissimo per i LA Lakers. Nonostante il rientro di Davis e, soprattutto James, i Campioni NBA stanno faticando enormemente. Nella notte, altra sconfitta, questa volta con Toronto (121-114, 39 ...Otto partite in una notte NBA che ha visto un epico duello tra Giannis Antetokounmpo e Kevin Durant. E' il greco a fare festa al termine della vittoria dei suoi Milwaukee Bucks per 117-114 contro i Br ...