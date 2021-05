Nazionale: da oggi vaccini ai pre-convocati a Euro 2020 (Di lunedì 3 maggio 2021) Nazionale: al via le vaccinazioni per i pre-convocati a Euro 2020 Giungono importanti novità in vista del prossimo campionato Europeo: è arrivato il via libera alle vaccinazioni dei giocatori della Nazionale che verranno chiamati da Mancini. A partire da oggi i giocatori si recheranno nei due hub vaccinali messi a disposizione dalla Federazione. Lo Spallanzani a Roma e l’Humanitas a Milano. Tale verrà fatta seguendo le aree geografiche di appartenenza dei rispettivi club. La priorità verrà riconosciuta soltanto ai calciatori della Nazionale e non ai membri dello staff. Per facilitare l’organizzazione logistica delle vaccinazioni il c.t. Mancini ha stilato una lista di 30-35 giocatori. Includendo tutti quelli che possono ambire alla convocazione. La ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 3 maggio 2021): al via le vaccinazioni per i pre-Giungono importanti novità in vista del prossimo campionatopeo: è arrivato il via libera alle vaccinazioni dei giocatori dellache verranno chiamati da Mancini. A partire dai giocatori si recheranno nei due hub vaccinali messi a disposizione dalla Federazione. Lo Spallanzani a Roma e l’Humanitas a Milano. Tale verrà fatta seguendo le aree geografiche di appartenenza dei rispettivi club. La priorità verrà riconosciuta soltanto ai calciatori dellae non ai membri dello staff. Per facilitare l’organizzazione logistica delle vaccinazioni il c.t. Mancini ha stilato una lista di 30-35 giocatori. Includendo tutti quelli che possono ambire alla convocazione. La ...

