Nazionale, alcuni calciatori pre-convocati sono stati vaccinati (Di lunedì 3 maggio 2021) I Campionati Europei di calcio sono sempre più vicini e, non appena terminerà il rush finale della stagione per i club, gli occhi saranno tutti puntati sulla principale competizione continentale per Nazionali. In vista di Euro2020 lo l'Italia si sta portando avanti con le vaccinazioni di calciatori e staff, in modo tale da arrivare pronti al grande appuntamento dell'estate calcistica. Nella giornata odierna si sono sottoposti al vaccino molti giocatori pre-convocati: Barella, Bastoni, Belotti, Bernardeschi, Biraghi, Bonucci, Calabria, Castrovilli, Chiellini, Chiesa, Darmian, Di Lorenzo, Insigne, Donnarumma, Meret, Pessina, Politano, Romagnoli, Sensi, Sirigu, Toloi.

