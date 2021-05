Naufragio al largo della Libia: “50 migranti morti”. Altri sbarchi, il sindaco di Lampedusa: “La rotta libica ha ripreso impulso” (Di lunedì 3 maggio 2021) Un nuovo Naufragio nella notte al largo della Libia di un’imbarcazione con a bordo almeno 50 persone. La Mezzaluna Rossa libica, citata da Al Arabya in un Tweet, riferisce che tutti i migranti a bordo, tra cui alcuni egiziani, sono morti. A pochi giorni dal Naufragio che ha provocato oltre 100 morti, nelle stesse acque si è consumata nella notte la nuova tragedia. “La sensazione”, dice il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, è che “con l’arrivo della bella stagione ci saranno sbarchi di massa”, perché “da qualche settimana ha ripreso impulso la rotta libica con barconi carichi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Un nuovonella notte aldi un’imbarcazione con a bordo almeno 50 persone. La Mezzaluna Rossa, citata da Al Arabya in un Tweet, riferisce che tutti ia bordo, tra cui alcuni egiziani, sono. A pochi giorni dalche ha provocato oltre 100, nelle stesse acque si è consumata nella notte la nuova tragedia. “La sensazione”, dice ildi, Salvatore Martello, è che “con l’arrivobella stagione ci sarannodi massa”, perché “da qualche settimana halacon barconi carichi di ...

