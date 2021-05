Napoli, Osimhen furioso due volte contro il Cagliari: i motivi (Di lunedì 3 maggio 2021) Victor Osimhen ha vissuto una domenica da protagonista contro il Cagliari, ma si è anche infuriato durante e dopo la partita Victor Osimhen è stato il grande protagonista del Napoli nel pareggio 1-1 contro il Cagliari. Il nigeriano ha segnato la rete del momentaneo vantaggio, la sesta nelle ultime dieci partite, ma è stato anche protagonista di due momenti di rabbia. Come riporta il Corriere dello Sport, il primo è stato a causa del gol annullatogli da Fabbri che avrebbe regalato a lui la doppietta e agli azzurri la vittoria. Poi al 90? quando, dopo essere uscito per un infortunio alla testa, non ha potuto aiutare la squadra fino alla fine che ha subito il gol del pareggio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Victorha vissuto una domenica da protagonistail, ma si è anche infuriato durante e dopo la partita Victorè stato il grande protagonista delnel pareggio 1-1il. Il nigeriano ha segnato la rete del momentaneo vantaggio, la sesta nelle ultime dieci partite, ma è stato anche protagonista di due momenti di rabbia. Come riporta il Corriere dello Sport, il primo è stato a causa del gol annullatogli da Fabbri che avrebbe regalato a lui la doppietta e agli azzurri la vittoria. Poi al 90? quando, dopo essere uscito per un infortunio alla testa, non ha potuto aiutare la squadra fino alla fine che ha subito il gol del pareggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

