Napoli, basta con lo ‘sfortunato’ Mazzoleni. Rizzoli è ora di cambiare! (Di lunedì 3 maggio 2021) Napoli – Mazzoleni – FABBRI – Anche Napoli – Cagliari lascia starscichi di polemica per una situazione che si perpetua senza soluzione di continuità Ancora una direzione arbitrale che penalizza oltremodo il Napoli. Sta di fatto che Mazzoleni –prima come arbitro ed ora come addetto al VAR- è alquanto sfortunato nell’operare quando vi è la squadra azzurra. Non si contano (sarebbe lungo e difficile da effettuare) quante prestazioni dell’ex direttore di gara sono state oggetto di critiche abbastanza ‘feroci’ da parte degli addetti ai lavori e della tifoserie napoletana. Non si comprende come mai, per prudenza –visto che il designatore ha molti altri validi addetti al Var a disposizione- si continui a mandare ripetutamente ed in partite importantissime Mazzoleni ad una ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 3 maggio 2021)– FABBRI – Anche– Cagliari lascia starscichi di polemica per una situazione che si perpetua senza soluzione di continuità Ancora una direzione arbitrale che penalizza oltremodo il. Sta di fatto che–prima come arbitro ed ora come addetto al VAR- è alquanto sfortunato nell’operare quando vi è la squadra azzurra. Non si contano (sarebbe lungo e difficile da effettuare) quante prestazioni dell’ex direttore di gara sono state oggetto di critiche abnza ‘feroci’ da parte degli addetti ai lavori e della tifoserie napoletana. Non si comprende come mai, per prudenza –visto che il designatore ha molti altri validi addetti al Var a disposizione- si continui a mandare ripetutamente ed in partite importantissimead una ...

1926_cri : Sì appunto per questo il Napoli mai e poi mai dovrebbe stare nella situazione di essere costretto a vincerle tutte.… - jolynism : RT @flvj4_: se quello che è successo a Milano fosse successo a Napoli ci avreste chiamati ignoranti stupidi deficienti però visto che è suc… - Enzovit : Napoli, basta con lo 'sfortunato' Mazzoleni. Rizzoli è ora di cambiare! - rep_economia : La ripresa dell'Italia: al Mezzogiorno non basta l'alta velocità Napoli-Bari [di Sergio Rizzo]… - casciavit_85 : @ZZiliani Milan Napoli...rigore clamoroso non dato al Milan...adesso basta Ziliani devi essere imparziale...perché… -