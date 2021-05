Napoli | al Policlinico Vanvitelli nasce l’ambulatorio per bambini post Covid

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Azienda ospedaliera universitaria “Luigi” diha attivato il primo ambulatorio pediatrico per monitorare i piccoli pazienti che hanno contratto il Sars-Cov-2. Il reparto di alta specializzazione Malattie respiratorie pediatriche, coordinato dal professore Michele Miraglia del Giudice, raccogliendo le istanze provenienti dal territorio, ha realizzato un percorso di follow-up per il bambino con manifestazioni respiratorie. Per accedere albasterà prenotare presso il Cup una visita pneumologica pediatrica. La visita (team como dal professore Fabio Decimo e dalla dottoressa Cristiana Indolfi) si effettuerà seguendo tre diversi step: test spirometrico (test della funzionalità ...