(Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA - Non proprio una stagione esaltante per Vedatalla Lazio. Lo dicono i numeri: 29 presenze, 2 reti, 1 assist per un totale di 871' giocati. L'infortunio, il Covid, la concorrenza: il ...

sportli26181512 : “Muriqi ha chiamato il Fenerbahce per tornare”: L’indiscrezione arriva dalla Turchia: secondo Hurriyet, l’attaccant… - Alex_Piace : ??Secondo il portale turco @sabahspor1 Vedat #Muriqi avrebbe chiamato il direttore sportivo del #Fenerbahce… -

Ultime Notizie dalla rete : Muriqi chiamato

Corriere dello Sport.it

Club chenon ha mai dimenticato. E l'ultima indiscrezione arriva dalla Turchia: secondo il portale Hurruyer, il giocatore avrebbeil tecnico e ds Belozoglu per sondare la possibilità ...62' Diaz 5,5a dare un po' di dinamismo a una squadra stanca, non riesce a cambiare passo. ... A disp: Alia, Strakosha, Hoedt, Patric, Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Parolo, Pereira,. All. ...L’indiscrezione arriva dalla Turchia: secondo Hurriyet, l’attaccante della Lazio avrebbe telefonato all’allenatore Belozoglu ...Con l'assenza prolungata di Felipe Caicedo, aumentano le chance per Vedat Muriqi di scendere in campo con la Lazio ...