MotoGP | promossi e bocciati GP Portogallo | Ducati e Morbidelli sugli scudi | Vinales e Valentino Rossi dietro la lavagna

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di bilanci per quel che riguarda il Gran Premio di Spagna 2021 di. Sul tracciato di Jerez de la Frontera abbiamo assistito al quarto appuntamento della stagione e, come sempre, la classe regina non ha lesinato emozioni e spunti. Andiamo, quindi, a decidere quali piloti meritano un giudizio positivo e quelli che, invece, finisconola. Tanta Yamaha in questa classifica, con lache non passerà certo inosservata… IJACK MILLER: coglie una vittoria di importanza veramente indicibile! Reduce da un avvio di stagione ben sotto le attese (e una operazione al braccio), l’australiano a Jerez è stato perfetto. Corre in maniera attenta e ragionata, attende il momento giusto, non spreca moto e gomme e, quando Quartararo sprofonda, si fa trovare pronto per andare a vincere ...