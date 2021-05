MotoGP, classifica piloti: davanti a tutti c’è Bagnaia tallonato da Quartararo (Di lunedì 3 maggio 2021) Bandiera a scacchi anche nel quarto appuntamento del Motomondiale del 2021. Anche Jerez de la Frontera, Gran Premio di Spagna, è andato in archivio riscrivendo in modo determinante la graduatoria dei corridori che, adesso, vede una Ducati davanti a tutto il gruppo dei protagonisti (in tutto ventitré) che animano che questa stagione nella classe regina delle due ruote. MotoGP, ecco la classifica piloti aggiornata dopo il poker di corse disputate. MotoGP, classifica piloti: sorpasso di Bagnaia su Qartararo Il Gran Premio della Spagna ha rimescolato le carte in tavola. Almeno in classifica. il nuovo leader della classifica piloti parla italiano con Francesco Bagnaia che, dopo il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Bandiera a scacchi anche nel quarto appuntamento del Motomondiale del 2021. Anche Jerez de la Frontera, Gran Premio di Spagna, è andato in archivio riscrivendo in modo determinante la graduatoria dei corridori che, adesso, vede una Ducatia tutto il gruppo dei protagonisti (in tutto ventitré) che animano che questa stagione nella classe regina delle due ruote., ecco laaggiornata dopo il poker di corse disputate.: sorpasso disu Qartararo Il Gran Premio della Spagna ha rimescolato le carte in tavola. Almeno in. il nuovo leader dellaparla italiano con Francescoche, dopo il ...

Chivasso ha il suo campione: Pecco Bagnaia in testa alla classifica mondiale del MotoGp Il campionato non è ancora finito, eppure Chivasso ha già il suo campione. Il pilota Pecco Bagnaia è infatti in vetta alla classifica mondiale del MotoGp. Con 66 punti è davanti agli 'avversari' Fabio Quartararo e Maverick Vinales . Un risultato ottenuto anche grazie alla gara che si è disputata ieri, domenica 2 maggio, ...

