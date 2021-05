Morte Vannini, la Cassazione conferma le condanne per la famiglia Ciontoli (Di lunedì 3 maggio 2021) Morte Vannini, la sentenza della Cassazione: confermate le condanne per la famiglia Ciontoli. ROMA – Morte Vannini, la sentenza della Cassazione. Nel processo bis sull’omicidio del ragazzo la Corte Suprema ha confermato le condanne decise in Appello: 14 anni per Antonio Ciontoli, 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina (ai tempi fidanzata di Marco) e Federico. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di lunedì 3 maggio 2021), la sentenza dellate leper la. ROMA –, la sentenza della. Nel processo bis sull’omicidio del ragazzo la Corte Suprema hato ledecise in Appello: 14 anni per Antonio, 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina (ai tempi fidanzata di Marco) e Federico. Notizia in aggiornamento

