Morte di Davide Astori | condannato il medico sportivo | l’accusa

(Di lunedì 3 maggio 2021) Giorgio Galanti, ilche rilasciò l’abilitazione agonistica asenza disporre ulteriori accertamenti dopo le aritmie cardiache emerse, è stato. Il suo avvocato si è detto sorpreso per la decisione del giudice. Credit: Claudio Villa/Getty ImagesLa sentenza del processo con rito abbreviato sulladiè arrivata. Il professor Giorgio Galanti, ex direttore di Medicina Sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi che nel 2017 concesse l’abilitazione agonistica al calciatore, è statoa un anno di reclusione e al risarcimento di 1 milione di euro. Il, che era l’unico indagato, non è apparso in aula. Presente invece la compagna del difensore, Francesca ...

Rilasciò aAstori due certificati di idoneità. Per questo il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno, pena sospesa, nel processo con rito abbreviato per ladel calciatore della ...Condannato ad un anno (con pena sospesa). E' arrivata in mattinata la sentenza nel processo che vedeva come unico indagato per ladiAstori il professor Giorgio Galanti, l'ex direttore di Medicina Sportiva dell'ospedale fiorentino di Careggi che nel luglio del 2017 effettuò la visita per l'abilitazione agonistica di ...Astori poteva esser salvato: condannato il medico Galanti. Arriva la sentenza: condannato il professore Galanti Davide Astori probabilmente poteva essere salvato. La morte del cap ...Per la morte di Davide Astori, indimenticato giocatore della Fiorentina, avvenuta il 4 marzo del 2018, è stato condannato ad un anno di reclusione ...