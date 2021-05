Morte di Davide Astori, condannato il medico sportivo Giorgio Galanti (Di lunedì 3 maggio 2021) C’è una condanna per la morte di Davide Astori. Il gup Antonio Pezzuti ha condannato a un anno di reclusione per omicidio colposo il professore Giorgio Galanti, ex direttore del centro di medicina dello sport di Careggi. Davide Astori, capitano della Fiorentina, è stato trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera in un hotel a Udine, dove era in trasferta con la squadra. Il pm Antonino Nastasi aveva chiesto la condanna a un anno e mezzo con l’accusa di omicidio colposo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 maggio 2021) C’è una condanna per la morte di Davide Astori. Il gup Antonio Pezzuti ha condannato a un anno di reclusione per omicidio colposo il professore Giorgio Galanti, ex direttore del centro di medicina dello sport di Careggi. Davide Astori, capitano della Fiorentina, è stato trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera in un hotel a Udine, dove era in trasferta con la squadra. Il pm Antonino Nastasi aveva chiesto la condanna a un anno e mezzo con l’accusa di omicidio colposo.

