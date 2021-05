Morte Davide Astori | condannato a un anno il medico sportivo che rilasciò il certificato di idoneità

Leggi su tpi

(Di lunedì 3 maggio 2021)a 1ilIl professor Giorgio Galanti,che aveva dato l’ok all’di, è statoa 1di reclusione per ladel calciatore, avvenuta per arresto cardiaco il 4 marzo del 2018 mentre era in ritiro con la sua squadra in un albergo a Udine. Galanti, unico imputato per il decesso del capitano della Fiorentina, era accusato di omicidio colposo per non aver valutato in maniera corretta alcune anomalie emerse durante la prova da sforzo. Il tribunale di Firenze, dunque, ha dato in parte ragione al pm Antonino Nastasi secondo cui le anomalie ...