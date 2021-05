Morte Astori, condannato il medico sportivo: un anno per omicidio colposo (Di lunedì 3 maggio 2021) Morte Davide Astori, condannato a un anno per omicidio colposo Giorgio Galanti, unico imputato a processo per la scomparsa del difensore. Condanna ad un anno di carcere (pena sospesa) per Giorgio Galanti, il medico a processo per la Morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato morto nella camera di albergo ad Udine, dove la squadra si trovava in vista della sfida di campionato contro i friulani. Il processo per la Morte di Davide Astori: Galanti condannato a un anno Per Galanti, a processo con la formula del rito abbreviato, la Procura aveva chiesto la condanna ad un anno e sei mesi per ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 3 maggio 2021)Davidea unperGiorgio Galanti, unico imputato a processo per la scomparsa del difensore. Condanna ad undi carcere (pena sospesa) per Giorgio Galanti, ila processo per ladi Davide, il capitano della Fiorentina trovato morto nella camera di albergo ad Udine, dove la squadra si trovava in vista della sfida di campionato contro i friulani. Il processo per ladi Davide: Galantia unPer Galanti, a processo con la formula del rito abbreviato, la Procura aveva chiesto la condanna ad une sei mesi per ...

