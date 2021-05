Morte Astori | condannato a un anno medico sportivo

(Di lunedì 3 maggio 2021) E’ statoa 1di reclusione per omicidio colposo il professor Giorgio Galanti, unico imputato nel processo per ladel capitano della Fiorentina Davide, stroncato da un arresto cardiaco il 4 marzo del 2018 mentre era in ritiro con la squadra n un albergo a Udine. Il pubblico ministero Antonino Nastasi nella requisitoria aveva chiesto une sei mesi. A Galanti, 71 anni, pratese, che all’epoca dei fatti contestati era direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell’ Azienda ospedaliero universitaria di Careggi, la procura di Firenze aveva contestato il rilascio addi due diversi certificati di idoneità alla pratica del calcio, nel luglio 2016 e nel luglio 2017. Secondo una consulenza tecnica effettuata da periti ...

Giorgio Galanti, condannato la pagamento di una provvisionale per la morte di Davide Astori. Condannato per omicidio colposo, ex consulente sportivo della Fiorentina ed ex direttore del Centro di medicina dello sport di Careggi, è stato condannato ad un anno di reclusione per la morte di Davide Astori. Il difensore è morto il 4 marzo 2018 durante un ritiro con la squadra. Condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, il professor Giorgio Galanti, unico imputato nel processo per la morte del calciatore Davide Astori, deceduto il 4 marzo 2018 durante un ritiro con la Fiorentina.