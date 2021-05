Morte Astori | condannato a un anno il medico sportivo Galanti Era accusato di omicidio colposo Rilasciò i certificati di idoneità

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il professor Giorgioè statoa undi reclusione, con pena sospesa, nel processo con rito abbreviato per ladel calciatore della Fiorentina Davide, trovato privo di vita la mattina del 4 marzo 2018 in una camera d’albergo a Udine, mentre era con la squadra viola (leggi l’articolo)., unico imputato del processo scaturito dalle indagini compiute in seguito alladel capitano viola, eradiper duedirilasciati adquando era direttore sanitario di Medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi. “E’ stata emessa sentenza di condanna con la penale ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannato il medico sportivo Giorgio Galanti per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori. #ANSA - TgLa7 : Il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo con rito abbrev… - Gazzetta_it : Morte #Astori condannato a un anno il dottor Giorgio #Galanti - globalistIT : Leggete qui - artnewsit : Morte #DavideAstori: condannato a un anno il medico #Galanti -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Astori

L'unico indagato per ladi Davide, il professor Giorgio Galanti, è stato condannato ad un anno di carcere e al pagamento di una provvisionale per il risarcimento danni che ammontano complessivamente ad 1 milione ...AgenPress - Il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo con rito abbreviato per ladel calciatore della Fiorentina Davide, trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine mentre era con la squadra. Galanti, unico imputato, era accusato ...E' stato condannato a un anno di carcere, con pena sospesa, il Prof. Giorgio Galanti, accusato di omicidio colposo per la morte del Capitano della Fiorentina, Davide Astori, il cu ...Processo Astori: Giorgio Galanti, ex direttore dell’istituto di medicina sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, è stato ritenuto colpevole Giorgio Galanti, ex direttore dell’istituto di medicin ...