Morte Astori | condannato a un anno | con pena sospesa | il medico sportivo Galanti

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 3 maggio 2021) Arrivata la sentenza sul caso Davideper la suain quel tragico 4 marzo del 2018. Con rito abbreviato la sentenza prevede la condanna a un, con, per ilGiorgio. Il dottore era accusato di omicidio colposo per due certificati di idoneità rilasciati al giocatore come direttore sanitario di Medicina dello Sport dell’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi. La richiesta del pm era di una condanna di 18 mesi per l’ex consulentedella Fiorentina. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.