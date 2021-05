«Mortal Kombat» da quando esce a cast e trama | ecco cosa sappiamo del film

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 3 maggio 2021)potrebbe diventare una saga cinematografica. In Italia la nuova trasposizione del celebre videogioco picchiaduro sta per arrivare, insieme ad alcune novità niente male. A cominciare da un record decisamente “adult”: nei Paesi in cui ilè già in sala, è stato vietato ai minori di 17 anni non accompagnati. Il trailer ufficiale, accolto positivamente sia dalla critica e sia dai fan, con un elogio particolare per le sequenze d'azione cruente e per la presenza di alcune scene del videogioco è diventato il trailer vietato ai minori più visto di sempre, prima di venire superato da quello di The Suicide Squad - Missione suicida il mese successivo. «», il videogioco Anni Novanta Era il 1992uscì, primo ...