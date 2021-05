Morire di lavoro a 23 anni | Luana | uccisa dal macchinario in fabbrica Era mamma da poco

(Di lunedì 3 maggio 2021) Montemurlo (Prato), 3 maggio 2021 - Stava lavorando come ogni giornoD'Orazio, non ancora 23enne , di Agliana , in provincia di Pistoia . Stava lavorando in una ditta di Montemurlo , un'azienda ...

Possiamo davvero assumerci la responsabilità di una cospirazione, tanto è ingiusto e insopportabile morire di lavoro a 23 anni, in una azienda e per colpa di un macchinario, sembra ...Giani: "Non si può morire di lavoro, a nessuna età" "Non si può morire sul lavoro a nessuna età. Luana, una giovane mamma di 23 anni è rimasta coinvolta in un incidente sul lavoro, intrappolata in un ...
Morte sul lavoro di una ragazza, madre, in un'azienda tessile a Montemurlo (Prato), Gessica Beneforti di Cgil Toscana e Barbara Orlandi (Coordinamento Donne Cgil Toscana) esprimono cordoglio e rabbia: ...