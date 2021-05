Moratti: “La svolta il 3-0 nel derby di febbraio. Conte ha grandi meriti” (Di lunedì 3 maggio 2021) Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha commentato il trionfo neroazzurro con la vittoria del 19° Scudetto. “Il 3-0 nel derby di febbraio. Sentivo che se avessimo battuto il Milan, al tempo l’unico avversario credibile, poi non ci saremmo piu? voltati indietro”. Su Conte. “I suoi meriti sono enormi. Ci ha messo a lungo la faccia. E non era facile isolare la squadra da tutti i problemi societari. Una situazione per lui nuova, mentre la capacita? di tenere tutti, anche chi gioca poco, sul pezzo gia? gliela si riconosceva. Bisogna andare avanti con lui. Paragone con Mourinho? Fare questi paragoni e? sempre difficile. Pero? anche questo gruppo mi sembrava in missione. I due allenatori sono super professionisti, con una passione viscerale ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) Massimo, ex presidente dell’Inter, in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha commentato il trionfo neroazzurro con la vittoria del 19° Scudetto. “Il 3-0 neldi. Sentivo che se avessimo battuto il Milan, al tempo l’unico avversario credibile, poi non ci saremmo piu? voltati indietro”. Su. “I suoisono enormi. Ci ha messo a lungo la faccia. E non era facile isolare la squadra da tutti i problemi societari. Una situazione per lui nuova, mentre la capacita? di tenere tutti, anche chi gioca poco, sul pezzo gia? gliela si riconosceva. Bisogna andare avanti con lui. Paragone con Mourinho? Fare questi paragoni e? sempre difficile. Pero? anche questo gruppo mi sembrava in missione. I due allenatori sono super professionisti, con una passione viscerale ...

