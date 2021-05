Moratti: “Conte come Mourinho. Kanté potrebbe dare più forza all’Inter” (Di lunedì 3 maggio 2021) Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato a Sky sullo scudetto dell’Inter: “Per me la partita col Milan è stata quella decisiva. Lo pensavo già prima che se si vinceva quella partita la strada sarebbe stata in discesa e così è stato. Poi ognuno trova il riferimento che vuole, ma per me il Milan era l’unica che poteva Contendere lo scudetto ed è stata una prova di sicurezza. Chi mi ha colpito di più? Per me Barella è stato il giocatore che più ha personificato il carattere dell’Inter, quello necessario per vincere. Penso che abbia fatto un campionato speciale, poi ci sono gli altri, da Hakimi che è stato una sorpresa alla difesa granitica. Il portiere, che nelle ultime partite ha dato un’impressione un po’ così, ma nella prima parte del campionato ci ha salvato”. Su Conte: “Mi colpisce la sua tenacia, la sua resistenza ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) Massimo, ex presidente dell’Inter, ha parlato a Sky sullo scudetto dell’Inter: “Per me la partita col Milan è stata quella decisiva. Lo pensavo già prima che se si vinceva quella partita la strada sarebbe stata in discesa e così è stato. Poi ognuno trova il riferimento che vuole, ma per me il Milan era l’unica che potevandere lo scudetto ed è stata una prova di sicurezza. Chi mi ha colpito di più? Per me Barella è stato il giocatore che più ha personificato il carattere dell’Inter, quello necessario per vincere. Penso che abbia fatto un campionato speciale, poi ci sono gli altri, da Hakimi che è stato una sorpresa alla difesa granitica. Il portiere, che nelle ultime partite ha dato un’impressione un po’ così, ma nella prima parte del campionato ci ha salvato”. Su: “Mi colpisce la sua tenacia, la sua resistenza ...

