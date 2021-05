Montemurlo, incidente in fabbrica: 22enne muore risucchiata in un rullo. Era da poco mamma (Di lunedì 3 maggio 2021) Luana D’Orazio è rimasta impigliata in una macchina che ordina i fili, il corpo straziato davanti alle colleghe. Lo choc del sindaco: «Era felice, aveva appena avuto una bimba» Leggi su corriere (Di lunedì 3 maggio 2021) Luana D’Orazio è rimasta impigliata in una macchina che ordina i fili, il corpo straziato davanti alle colleghe. Lo choc del sindaco: «Era felice, aveva appena avuto una bimba»

Corriere : Luana, morta a 22 anni in fabbrica risucchiata da macchinario tessile. Era appena diven... - TgrRaiToscana : Morte sul lavoro a #Montemurlo. Era diventata mamma da poco l'operaia di 23 anni che ha perso la vita oggi rimanend… - SimoneCosimi : E intanto, si continua a morire di lavoro???? Montemurlo, incidente in fabbrica: 22enne muore risucchiata in un rullo… - Italia_Notizie : Montemurlo, incidente in fabbrica: 22enne muore risucchiata in un rullo. Era da poco mamma - Dorian221190 : RT @Corriere: Luana, morta a 22 anni in fabbrica risucchiata da macchinario tessile. Era appena diven... -