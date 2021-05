MISTER DOMIZZI | “IN PALIO PUNTI IMPORTANTI | AVVERSARIO FORTE MA PENSIAMO SOLO A NOI”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Trentaseiesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 14:00 la squadra neroverde ospita la Salernitana al “Teghil” di Lignano Sabbiadoro.Maurizioha presentato così la gara in conferenza stampa: “La partita è difficile e importante, perché è la terzultima di campionato e abbiamo bisogno diper la classifica. La Salernitana lotta per la A? Giusto, ma a noi non deve cambiare nulla affrontare i granata, il Venezia o il Cosenza”. “Dobbiamo essere ottimisti. Se ci credono le squadre che sono dietro, perché non dobbiamo crederci noi?”. “In casa abbiamo avuto un trend importante in questo scorcio di campionato. Dobbiamo dare continuità ai risultati conquistati a Lignano. Con la cattiveria giusta, che serve sempre”. “Ritroviamo Barison dalla squalifica, la squadra sta bene, sono tutti a ...

Trentacinquesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 14:00 la squadra neroverde fa visita alla Reggiana al "Mapei Stadium " Città del Tricolore" .Maurizio Domizzi ha presentato così la gara in conferenza stampa: "Queste sono partite importanti, belle da vivere: mettono in palio tanto e racchiudono la bellezza del calcio. Per la Reggiana ...