“Miliardi di cicale stanno per emergere dal terreno” | negli States ci si prepara all’invasione

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 3 maggio 2021) Nelle prossime settimane lungo la costa orientale degli Stati Uniti e nel Midwest, in particolare, lecominceranno addal, si libereranno della loro pelle e daranno il via alla fase di accoppiamento che avrà la durata di un mese. Questediche emergeranno daldaranno vita a una vera e propria scenografia, infatti si arrampicheranno sugli alberi e cominceranno a cantare le loro “serenate” per attrarre i compagni o le compagne fino a un massimo di 100 decibel, in altre parole la stessa intensità di suono che ha un martello pneumatico. LEGGI ANCHE => Pappagalli invadono la città e costringono i residenti alla fuga: l’immaginario hitchcockiano diventa reale La dottoressa Jessica Ware, entomologa presso il Museo Americano ...