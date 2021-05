Milano | tutto Dante in Duomo Lettura integrale della Divina Commedia

LiaQuartapelle : Oggi sono stata a visitare l’unico reparto di neuropsichiatria infantile di Milano e provincia. Nei primi 4 mesi de… - SimoneCosimi : È accettabile quello che sta accadendo a Milano, specie al #Duomo? Lo era quello che accadde a Napoli dopo la morte… - myrtamerlino : Come se tutto quello che stiamo attraversando non fosse già abbastanza, ci si mettono anche 800 fuori di testa che… - PatriziaCaronna : RT @SimoneCosimi: È accettabile quello che sta accadendo a Milano, specie al #Duomo? Lo era quello che accadde a Napoli dopo la morte di Ma… - gabysan63 : RT @LiaQuartapelle: Oggi sono stata a visitare l’unico reparto di neuropsichiatria infantile di Milano e provincia. Nei primi 4 mesi del 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano tutto

Prima la Martesana

"Lavorare al rilancio della città con YesMilano " afferma Donato Medici, Managing Director di NABA " vuol dire trasformare una negazione,(storica barzelletta meneghina), in un Sì. Eall'...In bocca al lupo dicuore, con vera amicizia (e con l'autonomia necessaria per dirvi qualche piccola verità scomoda, non scontata, ma spero ascoltata e utile). Daniele CapezzonePost ...Roma ha bisogno di un soggetto nuovo che si occupi dell’attrazione complessiva della città, non solo di quella turistica, ma anche di attrarre capitali da investire, soprattutto internazionali e di at ...Fondata a Barcellona da ex manager Glovo, Uber e Deliveroo, BLOK lancia in Italia il suo modello di delivery “sostenibile”, con prodotti a prezzo “retail”.