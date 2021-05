Milano, il «rischio calcolato» dell’ordine pubblico (Di lunedì 3 maggio 2021) La linea l’ha data il prefetto di Milano Renato Saccone: chiudere piazza Duomo sarebbe stato peggio. L’amministrazione milanese, silente per ore, si è riparata dalle critiche piovutegli addosso per gli assembramenti dei tifosi rilanciando le parole del prefetto. E forse guardando anche a chi c’era in piazza: un pezzo di popolo, arrivato da ogni quartiere di Milano, di ogni età e classe, un autentico melting pot urbano. La festa dei tifosi dell’Inter era prevedibile e prevedibili sono arrivate anche le … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 3 maggio 2021) La linea l’ha data il prefetto diRenato Saccone: chiudere piazza Duomo sarebbe stato peggio. L’amministrazione milanese, silente per ore, si è riparata dalle critiche piovutegli addosso per gli assembramenti dei tifosi rilanciando le parole del prefetto. E forse guardando anche a chi c’era in piazza: un pezzo di popolo, arrivato da ogni quartiere di, di ogni età e classe, un autentico melting pot urbano. La festa dei tifosi dell’Inter era prevedibile e prevedibili sono arrivate anche le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

