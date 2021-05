Milano: Gallera, ‘faccio il tifo per Albertini, ma guardo al Parlamento’ (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag.(Adnkronos) – “Io tifo per Gabriele Albertini come candidato sindaco di Milano, sono pronto a dargli una mano in campagna elettorale, ma intanto guardo avanti. Ho vent’anni di esperienza, spero di portarla anche a livello nazionale, magari in Parlamento. Se avrò il consenso dei cittadini e la condivisione dei partiti a cui appartengo, andrò avanti. Altrimenti farò l’avvocato, il mio mestiere”. A parlare all’Adnkronos è Giulio Gallera, consigliere di Forza Italia in Regione Lombardia ed ex assessore al Welfare. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021), 3 mag.(Adnkronos) – “Ioper Gabrielecome candidato sindaco di, sono pronto a dargli una mano in campagna elettorale, ma intantoavanti. Ho vent’anni di esperienza, spero di portarla anche a livello nazionale, magari in Parlamento. Se avrò il consenso dei cittadini e la condivisione dei partiti a cui appartengo, andrò avanti. Altrimenti farò l’avvocato, il mio mestiere”. A parlare all’Adnkronos è Giulio, consigliere di Forza Italia in Regione Lombardia ed ex assessore al Welfare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

