Milano. Bando Ri-Genera per bassi consumi energetici in strutture pubbliche (Di lunedì 3 maggio 2021) Via libera dalla Giunta lombarda al Bando ‘Ri-Genera’ a favore degli Enti locali. L’iniziativa, proposta dall’assessore agli Enti locali, Montagna e piccoli Comuni, Massimo Sertori, è volta al contenimento dei consumi energetici delle strutture pubbliche attraverso l’integrazione di impianti a fonte rinnovabile. Le risorse messe in campo da Regione Lombardia ammontano complessivamente a 14,4 milioni di euro, di cui 5 milioni destinati per i piccoli Comuni. Il Bando sarà operativo dal mese di maggio. Obiettivi della misura ‘Ri-Genera’ “Decarbonizzazione, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e innovazione nel settore. Sono i quattro obiettivi cardine – spiega l’assessore Sertori – di questa misura ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 3 maggio 2021) Via libera dalla Giunta lombarda al‘Ri-’ a favore degli Enti locali. L’iniziativa, proposta dall’assessore agli Enti locali, Montagna e piccoli Comuni, Massimo Sertori, è volta al contenimento deidelleattraverso l’integrazione di impianti a fonte rinnovabile. Le risorse messe in campo da Regione Lombardia ammontano complessivamente a 14,4 milioni di euro, di cui 5 milioni destinati per i piccoli Comuni. Ilsarà operativo dal mese di maggio. Obiettivi della misura ‘Ri-’ “Decarbonizzazione, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e innovazione nel settore. Sono i quattro obiettivi cardine – spiega l’assessore Sertori – di questa misura ...

Laprimapagina : Milano. Bando Ri-Genera per bassi consumi energetici in strutture pubbliche - vacamcom : RT @CamCom_gov: #economiacircolare, apre oggi il #bando di sostegno per le #mpmi lombarde realizzato in collaborazione con #UnioncamereLomb… - CamCom_gov : #economiacircolare, apre oggi il #bando di sostegno per le #mpmi lombarde realizzato in collaborazione con… - ageiweb : ??Bando Dottorato XXXVII Ciclo Urban Planning, Design and Policy (UPDP), Politecnico di Milano?? - Ticonsiglio : Scuole Milano: concorso per docenti, assunzione a tempo determinato <p>E' stato pubblicato un bando di concorso per… -