Milano, assembramenti al duomo per lo scudetto dell'Inter: il sindaco Sala nella bufera (Di lunedì 3 maggio 2021) «assembramenti per lo scudetto dell'Inter, Sala dov'è? Poteva essere previsto». Questa la voce che si leva dal popolo del web, furioso per le immagini che mostrano i tifosi festanti in Piazza duomo, per la vittoria del Campionato. Nel mirino il sindaco di Milano Beppe Sala, criticato per la gestione dell'evento: non pochi utenti ne hanno addirittura chiesto le dimissioni. leggi anche l'articolo —> Zona gialla, rossa e arancione: nuove regole, cosa si potrà fare dal 3 maggio scudetto Inter assembramenti a Milano: il sindaco nella bufera L'Inter vince lo scudetto con quattro giornate di anticipo e si scatena la festa per le strade di ...

rtl1025 : ?? Sono 30mila le persone scese per le strade di #Milano per festeggiare la vittoria dello scudetto dell'#Inter. I d… - La7tv : #intanto Assembramenti nella piazza centrale di Milano, dove centinaia di persone si sono ritrovate per festeggiare… - fanpage : #Scudetto all'Inter, assembramenti di tifosi in piazza Duomo #Inter19 - juanne78 : RT @UmbertoNew: Mo' i fatti so' 2: O tra 15 giorni ci sarà un'ecatombe a #Milano, o ci hanno raccontato un sacco di stronzate! #Duomo #Int… - D_Gianolla : RT @ROBZIK: Immagino che il sindaco di Milano #BeppeSala, l’uomo che un anno fa si metteva in posa fiero e tronfio con il capo dei vigili… -