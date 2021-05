Milano: abusi edilizi in via Isimbardi, Tribunale dà ragione a Comune (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - Dopo sei anni e 26 pronunciamenti da parte dei tribunali, il Comune di Milano ha avuto nuovamente ragione nella lunga e travagliata vicenda giudiziaria riguardante gli abusi edilizi dell'immobile di via Isimbardi 31. Nell'ambito del processo penale in cui l'Amministrazione si è costituita parte civile, il Tribunale di Milano ha condannato in primo grado la proprietà a procedere alla demolizione delle opere illecite ancora esistenti e a risarcire il Comune per i danni patrimoniali e non, oltre allo sconto di sei mesi di reclusione. Lo stabile, un tempo adibito a laboratorio, era stato trasformato attraverso interventi illeciti in piccoli appartamenti privi dei requisiti di abitabilità ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021), 3 mag. (Adnkronos) - Dopo sei anni e 26 pronunciamenti da parte dei tribunali, ildiha avuto nuovamentenella lunga e travagliata vicenda giudiziaria riguardante glidell'immobile di via31. Nell'ambito del processo penale in cui l'Amministrazione si è costituita parte civile, ildiha condannato in primo grado la proprietà a procedere alla demolizione delle opere illecite ancora esistenti e a risarcire ilper i danni patrimoniali e non, oltre allo sconto di sei mesi di reclusione. Lo stabile, un tempo adibito a laboratorio, era stato trasformato attraverso interventi illeciti in piccoli appartamenti privi dei requisiti di abitabilità ...

