Milan, la carica di Ibrahimovic: lo svedese motiva la squadra in vista della Juventus (Di lunedì 3 maggio 2021) Zlatan Ibrahimovic ha motivato la squadra rossonera in vista dell'importantissimo match contro la Juventus Zlatan Ibrahimovic è stato uno dei migliori in campo, nonostante sia mancato il gol, nella sfida vinta dal Milan contro il Benevento. Un successo importante ma che prepara i rossoneri alla più probante e sentita sfida contro la Juventus appaiata a 69 punti in classifica. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 Una sfida particolare per il centravanti svedese che già nella giornata di sabato a fine partita ha caricato il gruppo con un discorso motivazionale improntato già alla sfida della domenica successiva in casa dei ...

