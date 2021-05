Milan, Gigio Donnarumma con “le spalle al muro” (Di lunedì 3 maggio 2021) Gazzetta dello Sport: il futuro di Gianluigi Donnarumma è un rebus. Raiola non vorrebbe spingersi sotto i 10 milioni… «Gigio spalle al muro» – così titola la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il portiere rossonero amato e odiato dalla curva rossonera vista la situazione rinnovo complicata. Complice anche un Mino Raiola troppo ferreo e restante sulle proprie posizioni: non vorrebbe scendere sotto i 10 milioni di euro netti a stagione e avrebbe fatto capire che ci sarebbe già ulteriori offerte sull’estremo difensore classe ’99. Se Donnarumma dovesse restare, cercherebbe comunque di non andare oltre i due anni di contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Gazzetta dello Sport: il futuro di Gianluigiè un rebus. Raiola non vorrebbe spingersi sotto i 10 milioni… «al» – così titola la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il portiere rossonero amato e odiato dalla curva rossonera vista la situazione rinnovo complicata. Complice anche un Mino Raiola troppo ferreo e restante sulle proprie posizioni: non vorrebbe scendere sotto i 10 milioni di euro netti a stagione e avrebbe fatto capire che ci sarebbe già ulteriori offerte sull’estremo difensore classe ’99. Sedovesse restare, cercherebbe comunque di non andare oltre i due anni di contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

