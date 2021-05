Milan, Calhanoglu punge dopo i gol: “Quando le persone parlano troppo” (Di lunedì 3 maggio 2021) Hakan Calhanoglu si toglie qualche sassolino dalle scarpe e risponde indirettamente alle tante critiche delle ultime settimane. Il centrocampista turco del Milan, al centro del dibattito anche per il contratto in scadenza, ha infatti postato su Instagram il video del suo gol contro il Sassuolo a cui ha fatto seguito quello messo a segno contro il Benevento. “Quando alcune persone parlano troppo” le parole di Calhanoglu, il tutto con una emoji che invita al silenzio. Il video postato da Calhanoglu Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakan C?alhanoglu (@hakanCalhanoglu) SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Hakansi toglie qualche sassolino dalle scarpe e risponde indirettamente alle tante critiche delle ultime settimane. Il centrocampista turco del, al centro del dibattito anche per il contratto in scadenza, ha infatti postato su Instagram il video del suo gol contro il Sassuolo a cui ha fatto seguito quello messo a segno contro il Benevento. “alcune” le parole di, il tutto con una emoji che invita al silenzio. Il video postato daVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakan C?alhanoglu (@hakan) SportFace.

